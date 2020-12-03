В Юрьев-Польском районе реализован инвестпроект по расширению животноводческого хозяйства. С рабочим визитом губернатор посетил село Шихобалово. Здесь Владимир Сипягин принял участие в

В Юрьев-Польском районе реализован инвестпроект по расширению животноводческого хозяйства. С рабочим визитом губернатор посетил село Шихобалово. Здесь Владимир Сипягин принял участие в открытии животноводческого комплекса и телятника на базе одного из племенных хозяйств. Коровник на 600 мест общей площадью почти 5 тысяч квадратных метров, а также телятник на 700 мест. Инвестиционный проект должен помочь хозяйству