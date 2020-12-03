Общая стоимость реконструкции теплосетей на этом участке оценивается в 25,5 миллионов рублей.

На Октябрьском проспекте Владимира завершилась . Новые трубы с пенополиуретановой изоляцией и системой диспетчерского контроля изолированы песком и уложены в бетонный лоток. Жителей окрестностей уже переключили с резервной схемы отопления на основную.Подрядчик проезжую часть. На зиму коммунальщики уложили временный слой асфальта. По весне дорогу закатают в финишном исполнении. Утром 3 декабря дорожники начали наносить разметку.В 14:30 для журналистов провели брифинг, на котором «Т Плюс» ответила на вопросы и подробнее рассказала о проведённых работах. Сразу после окончания мероприятия движение по Октябрьскому проспекту было восстановлено.Напоминаем, что теплоснабжающая организация должна была сдать объект не позднее 15 декабря.Общая стоимость ремонта оценивается в 25,5 миллионов рублей.