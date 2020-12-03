Движение на Октябрьском проспекте открывают с опережением сроков. Владимирские энергетики завершают работы по реконструкции теплотрассы. Компания “Т Плюс” должна была сдать объект 15

Движение на Октябрьском проспекте открывают с опережением сроков. Владимирские энергетики завершают работы по реконструкции теплотрассы. Компания “Т Плюс” должна была сдать объект 15 декабря, а получилось почти на 2 недели раньше. В последний день работ подрядчик заасфальтировал подход к “зебре” у арбитражного суда. Перед запуском движения дорогу почистили, уже нанесли разметку. За время ремонта специалисты