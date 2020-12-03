С волонтерским визитом Суздальский район посетил замсекретаря регионального отделения Единой России Вячеслав Картухин. Вместе с главой суздальского отделения он навестил многодетные семьи из Суздаля и близлежащих сел.

С волонтерским визитом Суздальский район посетил замсекретаря регионального отделения Единой России Вячеслав Картухин. Вместе с главой суздальского отделения он навестил многодетные семьи из Суздаля и близлежащих сел.Вячеслав Картухин, председатель фракции «Едина Россия» в Законодательном собрании Владимирской области:- Мы с местным отделением партии проводим мероприятия по раздаче 10-ти тысяч масок и продуктовых наборов. В первую очередь мы поддержим многодетные семьи, также передали большое количество масок коллективу ЦРБ. Они, как говорится, находятся на острие, есть потребность в масках."В больнице все необходимое есть, но расход очень большой", - говорит главврач Суздальской районной больницы. ЦРБ передали 5 тысяч масок, но хватит их ненадолго - от 2-ух недель до месяца. В любом случае помощь пригодится. Совсем скоро на базе больницы откроют ковидный госпиталь.Дмитрий Айбятов, главный врач Суздальской районной больницы:- 15 числа будет открываться госпиталь для пациентов со средне-тяжелым и тяжелым течением, будет полностью оборудовано 100 коек кислородом, и сейчас ведутся активно работы.Отряд волонтеров партии оказывает помощь медработникам по распространению бесплатных медикаментов для больных лечившихся на дому. Кроме того, по первому обращению для ЦРБ обещают выделить транспорт для подвоза врачей к пациентам. Новый госпиталь получит дополнительные меры поддержки.Татьяна Срибная, замглавы администрации Суздальского района по социальной политике:- В преддверииоткрытия госпиталя на территории нашей больницы сейчас организуем работу по сбору средств на приобретение защитных костюмов для специализированной работы в отделении.Организуем и горячее питание для медперсонала.Главврач Суздальской ЦРБ призвал внимательнее соблюдать масочный режим и избегать мест массового скопления людей. Он отметил, что "Черная пятница" спровоцировала очередной скачок заболеваемости.