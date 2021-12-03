Константин Мочалов покинул пост Главы администрации Кольчугинского района Владимирской области. Об...

Константин Мочалов покинул пост Главы администрации Кольчугинского района Владимирской области. Об этом он сегодня сообщил в своих соцсетях.Уважаемые жители, друзья и коллеги!В средствах массовой информации была размещена информация, что 21.08.2021 сотрудниками ГИБДД на меня был составлен протокол об административном правонарушении.По данной информации поясняю, что 20 августа в пятницу я был на дне рождения, утром в субботу поехал домой во Владимир, но был остановлен сотрудниками ДПС и в ходе разговора они попросили меня пройти тест на алкоголь.В связи с тем, что я вечером выпивал, то отказался это сделать. Инспекторы составили протокол о невыполнении данного требования.19.10.2021 состоялся суд и меня признали виновным по данному правонарушению.Я принял самостоятельное решение об увольнении, потому что данное деяние недопустимо для чиновника.Хочу сказать огромное спасибо, всем кто меня поддерживал и попросить прощения, за то что подвёл вас, оказавшись в данной ситуации.Как установлено судом, 21 августа года в 6:30 Константин Мочалов управлял автомашиной у дома № 36 по пр-ту Ленина во Владимире с признаками алкогольного опьянения. Требования сотрудника полиции о прохождении освидетельствования на состояние опьянения в медицинском учреждении не выполнил. В результате чего был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ.Фото: из соцсетей Константина Мочалова