Он был закрыт в 2018 году из-за ветхости.

В Кольчугинской центральной районной капитально отремонтировали инфекционное отделение в 100-летнем здании. Во время проведения работ пациенты с коронавирусом были вынуждены проходить лечение за пределами Кольчугинского района.Инфекционный корпус был закрыт в 2018 году из-за ветхости. Его удалось отремонтировать с привлечением средств по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения». Ремонт ударными темпами вела интернациональная бригада. Об этом мы рассказалиГлавный врач медучреждения Елена Роганова уточнила, что отделение рассчитано на 20 коек. Предусмотрено 8 боксированных палат, в каждой – индивидуальный санузел и душ. Для обеспечения лечебного процесса в палаты стационара проведена кислородная разводка, которая необходима для бесперебойной подачи кислорода.Обновлённое отделение уже приняло первых больных ковидом разной степени тяжести.