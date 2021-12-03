Он был закрыт в 2018 году из-за ветхости.
В Кольчугинской центральной районной капитально отремонтировали инфекционное отделение в 100-летнем здании. Во время проведения работ пациенты с коронавирусом были вынуждены проходить лечение за пределами Кольчугинского района.
Инфекционный корпус был закрыт в 2018 году из-за ветхости. Его удалось отремонтировать с привлечением средств по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения». Ремонт ударными темпами вела интернациональная бригада. Об этом мы рассказали
Главный врач медучреждения Елена Роганова уточнила, что отделение рассчитано на 20 коек. Предусмотрено 8 боксированных палат, в каждой – индивидуальный санузел и душ. Для обеспечения лечебного процесса в палаты стационара проведена кислородная разводка, которая необходима для бесперебойной подачи кислорода.
Обновлённое отделение уже приняло первых больных ковидом разной степени тяжести.