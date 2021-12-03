Смотрите в программе Вести-Владимир:
- Бизнес и ковид
От антиковидных мер до финансовой помощи....
Смотрите в программе "Вести-Владимир":
- Бизнес и ковид
От антиковидных мер до финансовой помощи. Как власти планируют поддержать бизнес в четвертую волну?
- Собрание Храповицкого
Редкие экземпляры из коллекции Владимира Храповицкого - во владимирских палатах. Какие истории они хранят?
- Самбо для всех
Самбисты со всей страны - в опорном вузе. Судьи оценивают не только спортивную подкованность, но и интеллектуальную.