Смотрите в программе Вести-Владимир: - Бизнес и ковид От антиковидных мер до финансовой помощи....

Смотрите в программе "Вести-Владимир":- Бизнес и ковидОт антиковидных мер до финансовой помощи. Как власти планируют поддержать бизнес в четвертую волну?- Собрание ХраповицкогоРедкие экземпляры из коллекции Владимира Храповицкого - во владимирских палатах. Какие истории они хранят?- Самбо для всехСамбисты со всей страны - в опорном вузе. Судьи оценивают не только спортивную подкованность, но и интеллектуальную.