Студенты перенесли героев романа в современный Владимир, создав 5 роликов с разными историями.

Во Владимирской области можно стать востребованным клипмейкером в 18 лет. В этом убедились студенты 2-го курса кафедры журналистики и связей с общественностью ВлГУ. Созданные ими ролики о продвижении чтения среди молодежи для Владимирской научной библиотеки имени М.Горького вызвали позитивный резонанс.- Всегда интереснее не просто получать теоретические знания, но и делать работу для конкретного клиента, который ее непредвзято оценит и даст жизнь на всевозможных медиаресурсах, - рассказала будущая журналистка Светлана Чудинова о работе своей команды. - Я люблю читать, мне нравится классика и поэтому своим роликом мы хотели показать, что читать книги всегда интересно. Каждая имеет свою историю, вызывает определённые эмоции. Читающий человек редко чувствует себя одиноким, ведь он находится в компании с огромным числом вымышленных и настоящих персонажей. Хорошая история помогает отвлечься от гнетущих мыслей, книга даёт нам возможность научиться лучше понимать мир и окружающих людей. Именно эту идею мы попытались передать в нашем ролике по роману Льва Толстого «Война и мир».Студенты перенесли героев романа в современный Владимир, создав 5 роликов с разными историями. Татьяна Брагина, директор Владимирской научной библиотеки им. М. Горького, довольна результатом, ведь пропаганда чтения стала для библиотекарей одним из самых актуальных направлений работы. При этом оказалось, что молодые люди, приступая к работе, даже не знали, что представляет из себя библиотека в современном мире. Теперь они не просто создали качественный видеопродукт, который будут использовать профессионалы, но и сами стали в молодежной среде «глашатаями» информации о возможностях библиотеки.- Наша задача – подготовить востребованных специалистов, которых не надо переучивать после окончания университета, - сообщила Жанна Латышева, заведующая кафедрой ЖРСО ВлГУ. – Поэтому мы всегда приветствуем, когда учебный процесс меняется в зависимости от запросов работодателей. Видеоконтент очень востребован сегодня как в журналистике, так и в рекламе. И студентам он интересен.Кстати, владимирцы могут посмотреть упомянутые ролики и проголосовать за наиболее понравившийся