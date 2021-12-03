50-летнего предпринимателя из Владимира признали виновным в совершении коррупционного преступления....

50-летнего предпринимателя из Владимира признали виновным в совершении коррупционного преступления. Директор медицинской организации, осуществляющей коммерческую деятельность, совершил дачу взятки должностному лицу через посредника в значительном размере. После чего, суд приговорил мужчину к уплате штрафа в размере 750 тысяч рублей. Эту сумму бизнесмен должен был выплатить в течение 60 дней. Как сообщает пресс-служба судебных приставов, в случае неуплаты в положенный срок, судебный пристав-исполнитель обращается в суд с представлением о замене штрафа другим видом наказания. Законодательство предусматривает замену штрафа как на обязательные работы, так и на реальное лишение свободы.Кроме этого представитель закона вынес постановление о временном ограничении на выезд должника из Российской Федерации, так же был вынесен запрет на регистрационные действия в отношении легкового автомобиля «CADILLAC GMT926», принадлежащего предпринимателю. В итоге, мужчина всё же выплатил необходимую сумму. Полученные денежные средства поступили в доход государства.ФОТО: https://www.pexels.com/ru