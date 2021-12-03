Срок годности «Спутника V» - восемь месяцев, а «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона» - полгода.

Во Владимирской области нет просроченных доз вакцины от коронавируса. По крайней мере в департамент здравоохранения такой инфорамции не поступало. Об этом рассказал ио директора ведомства Артём Осипов во время по текущей эпидситуации.В конце октября замгубернатора Константин Баранов посетовал, что в некоторых больницах есть риск просрочки препаратов.«Во Владимирской области активизирована прививочная кампания. Медикаменты используются своевременно. Для таких случаев разработан определённый алгоритм утилизации. Такое происходит со всеми лекарствами, незначительная доля просрочки бывает всегда, но к нам такой информации не поступало», – уточнил он.Напомним, что срок годности «Спутника V» - восемь месяцев, а «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона» - полгода.За весь период борьбы с COVID-19 в регион поступило более 713 тысяч доз противовирусного препарата. Первый этап прошли более 540 жителей, вторую инъекцию сделали более 473 тысяч.