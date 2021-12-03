Кто и зачем получил льготный проезд и как помочь маломобильным людям? Подробности в нашем...

Кто и зачем получил льготный проезд и как помочь маломобильным людям? Подробности в нашем сюжете.Руководитель регионального отделения Молодой Гвардии Павел Кутузов вручает волонтерам регионального центра "Единой России" бесплатные проездные билеты на общественный транспорт. Эта инициатива уже действует во Владимире, Муроме и Коврове.Павел Кутузов, руководитель регионального отделения Молодой Гвардии "Единой России":- Мы решили поддержать самых активных волонтеров, которые проявили себя в прошлом месяце и очень надеемся будут проявлять себя в этом месяце и подарить им проездные билеты. Он очень нужен ребятам потому что они передвигаются на автобусах, троллейбусах для того чтобы помочь населению.Волонтеры "Единой России" с начала пандемии доставляют продуктовые наборы, лекарства, товары первой необходимости одиноким и маломобильным гражданам. Теперь реализовать свои полезные инициативы ребятам станет проще.После того как в штабе обработана информация от нуждающихся в помощи, волонтеры выезжают по указанным адресам. Транспортные карты действуют на большинстве городских маршрутов, поэтому добраться до любой точки можно за считанные минуты. Для многих пенсионеров волонтеры успели стать близкими людьми. Они не только купят и принесут продукты, но и всегда помогут добрым словом . Иногда нужно просто выслушать человека в трудную минуту.Екатерина Рудковская, активист регионального центра "Единой России":- Больше всего заявок поступает от пенсионеров, от ветеранов, от тех людей которые в силу своего возраста не могут выходить на улицу так как они наиболее подвержены заболеть инфекцией, вот и мы с радостью им помогаем, помогали и будем помогать потому что я считаю, что это наш долг.По словам Екатерины Рудковской в области усиливают работу все волонтерские штабы "Единой России". За эти годы они доказали, что реальные дела могут победить любые невзгоды.Александр Сыпченко. Семен Карпов. "Вести-Владимир"