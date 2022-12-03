Этим ремеслом занимались издревле во многих уездах нашей области. А сохранилось только в с. Мошок....

Этим ремеслом занимались издревле во многих уездах нашей области. А сохранилось только в с. Мошок. Идем в гости к уникальному мастеру.Из печи Сергей Кузнецов достаёт горячие горшочки и угощает кашей - истинно русским блюдом. И хобби у Сергея такое же русское - он вот уже двадцать лет занимается плетением из сосновой щепы.Сергей Кузнецов, мастер по плетению из сосновой щепы:- Занятие для души. Вот включаю музыку. Сейчас информации негативной много. Плету. Так релаксирую немножко.Мастер живёт в селе Мошок, Судогодского района. Знания ему передал дедушка, а тот получил их от прадедушки. Хобби очень экологично, рассказывает Сергей. Чувствуешь единение с природой и силу предков.Сергей Кузнецов, мастер по плетению из сосновой щепы:- Возрождать то, что было раньше. Казалось, что это было так правильно всё. Человек был ближе к природе, как-то понимал ей лучше. Хотя образования то не имел, но так вписывался в экологию, что был частичкой экосистемы.К корзинкам привыкаешь, как к родному человеку - даже приезжают к Сергею специально, чтобы он сплёл точь-в-точь такую же, с которой годами ходили в лес. На плетение одной небольшой корзинки уходит один час и 10 щеп. Можно сказать, что этой корзинке - 10 лет. Одна щепа - один год жизни дерева. Выбирать материал нужно тщательно, делится Сергей - это самое сложное в работе. Подходящей сосне должно быть не меньше восьмидесяти лет. Таких старых лесов в Судогодском районе почти не осталось. Вот, например, этому дереву сто лет. И выяснил это Сергей без подсчёта колец.Сергей Кузнецов, мастер по плетению из сосновой щепы:- Есть материалы лесоустройства, я всё-таки в лесу работаю. Там написан год, когда закладывали это насаждение.Лучше всего идти на поиски идеального дерева, как говорится "без сучка, без задоринки" когда нет сокодвижения - осенью, зимой. Если сосна ровно раскалывается вдоль - это то, что нужно. Дальше её держат во влажной среде - хранится так дерево может годами. Из одной сосны получится примерно двести двухведёрных корзин.Сергей Кузнецов, мастер по плетению из сосновой щепы:- Сердцевина - механическая ткань, более жёсткая. А вот проводящая ткань - прям для плетения.А теперь вернёмся к традиционному плетению корзинки. Чтобы она получилась, щепа должна быть влажной, тогда её можно будет гнуть в разные стороны. Но сначала нужно "расщепить" материал из полена. Чем старше дерево - тем "плотнее древесина". А если щепа отдаёт в красноту - в ней много смолы. Всё начинается с плетения дна короба, косовушки, наберушки, забыньки - столько названий у этой корзинки.Сергей Кузнецов, мастер по плетению из сосновой щепы:- На дне намечаем под сорок пять градусов место сгиба. Мы не режем, мы просто намечаем, чтобы в этом месте он согнулся.Затем в этом месте делаем загиб.- И берём угол и наклоняем друг на друга эту древесину.И постепенно уплотняем стенки.- Друг на друга я их завожу, и они запираются.Осталось приделать ручку - и всё, хранительница даров природы готова. Недавно к этому увлечению добавилось новое - Сергей стал делать сумочки из берёзы.- Смотрите, красота какая. И это дерево всё. А если покроешь лаком - то будет красота неописуемая.А ещё столы, деревянные шкатулки и даже посуду из дерева. Говорит, мода на натуральность - жизнь без пластика, полиэтиленовых пакетов и других вредных вещей, набирает популярность во всём мире. И если кто-то после этого репортажа тоже захочет плести корзинки - Сергей с радостью обучит этому ремеслу - чтобы древний промысел жил как можно дольше.Мария Городская, Семён Карпов. Вести "Владимир".