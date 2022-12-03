Во Владимире, среди жителей прошло голосование о праздновании Нового 2023-го года. По результатам...

Во Владимире, среди жителей прошло голосование о праздновании Нового 2023-го года. По результатам опроса владимирцев, новогодние праздники пройдут без широких, массовых гуляний, но с праздничной программой для детей у елки и традиционной Рождественской ярмаркой.«Конечно, Владимир не останется без Нового Года. В праздничные дни все желающие смогут прогуляться в парках, покататься на коньках и насладиться украшенным городом. Новый год пройдет душевно и по-домашнему» — сообщил глава администрации города Владимира Дмитрий Наумов.Программа праздничных мероприятий будет представлена в ближайшее время.Фото pxfuel.com