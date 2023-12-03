Об этом рассказал ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус в телеграме.

Новая неделя начнётся с магнитных бурь для жителей Владимирской области. Об этом рассказал ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус в телеграме.Так, 4 и 5 декабря ожидается всплеск активности в магнитосфере Земли. Магнитные бури будут слабого уровня G1, но сохраняется вероятность 15%, что штормить будет сильнее.Синоптик советует в эти дни ограничить свою работу, избегать стресса и больше времени проводить на свежем воздухе.