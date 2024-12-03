Если вы хотите перекусить ночью без риска набрать вес, вот отличный вариант легкого и полезного блюда.
Если вы хотите перекусить ночью без риска набрать вес, вот отличный вариант легкого и полезного блюда.
Овощной смузи с авокадо и шпинатом
Ингредиенты
Авокадо – ½ шт.
Шпинат свежий – 50 г
Огурец – 1 шт.
Вода или миндальное молоко – 100 мл
Лимонный сок – 1 ч. ложка
Семена чиа – 1 ч. ложка (по желанию)
Приготовление
Подготовка ингредиентов: Очистите авокадо и огурец. Нарежьте их крупными кусочками.
Шпинат: Промойте шпинат и обсушите его.
Смузи: Поместите все ингредиенты в блендер: авокадо, огурец, шпинат, воду или миндальное молоко, лимонный сок. Взбивайте до однородной консистенции.
Семена чиа: Если используете семена чиа, добавьте их в готовый смузи и перемешайте ложкой.
Подача: Перелейте смузи в стакан и наслаждайтесь!
Этот смузи богат полезными жирами, витаминами и минералами, а также обладает низким содержанием калорий. Отличный выбор для позднего перекуса!