Если вы хотите перекусить ночью без риска набрать вес, вот отличный вариант легкого и полезного блюда.

Если вы хотите перекусить ночью без риска набрать вес, вот отличный вариант легкого и полезного блюда.Овощной смузи с авокадо и шпинатомИнгредиентыАвокадо – ½ шт.Шпинат свежий – 50 гОгурец – 1 шт.Вода или миндальное молоко – 100 млЛимонный сок – 1 ч. ложкаСемена чиа – 1 ч. ложка (по желанию)ПриготовлениеПодготовка ингредиентов: Очистите авокадо и огурец. Нарежьте их крупными кусочками.Шпинат: Промойте шпинат и обсушите его.Смузи: Поместите все ингредиенты в блендер: авокадо, огурец, шпинат, воду или миндальное молоко, лимонный сок. Взбивайте до однородной консистенции.Семена чиа: Если используете семена чиа, добавьте их в готовый смузи и перемешайте ложкой.Подача: Перелейте смузи в стакан и наслаждайтесь!Этот смузи богат полезными жирами, витаминами и минералами, а также обладает низким содержанием калорий. Отличный выбор для позднего перекуса!