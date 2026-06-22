Жителей региона призывают покинуть открытое пространство.

Во Владимирской области 22 июня объявлена атака БПЛА. Соответствующие сообщение было опубликовано около 5 утра в канале экстренного оповещения населения.Жителей региона призывают покинуть открытое пространство.Согласно данным Минобороны, накануне, 21 июня, с 7.00 до 20.00 мск над российскими регионами дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 168 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .