Представители регионального отделения партии "Единая Россия" поздравили маленьких пациентов областной детской клинической больницы.

Представители регионального отделения партии "Единая Россия" поздравили маленьких пациентов областной детской клинической больницы.К сожалению , некоторые дети вынуждены остаться в медучреждениях и в праздничные каникулы. Им особенно нужна поддержка и забота, говорят врачи. Для них был организован маленький праздник. Представители партии привезли сладкие подарки - новогодние пряники. И показали видеообращения главных сказочных персонажей Деда Мороза и Снегурочки.Ирина Тузкова: и.о. заведующего педиатрическим отделением ОДКБ №1:- В связи с их диагнозами мы не можем выписать и домой и хочется сказать большое спасибо вам за радость. На самом деле радости в этом заведении не так много, но такие люди , как вы помогают. Даже подарки, которые привезли, они долго будут перебирать, это доставляет радость.