Ночью 04 января в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о загорании 2-х автомобилей в г. Кольчугино. На место оперативно прибыли пожарно-спасательные

Ночью 04 января в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о загорании 2-х автомобилей в г. Кольчугино. На место оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения. Пожарные ликвидировали пожар на площади 6 кв. м. Погибших и пострадавших нет, эвакуировано 21 человек. Для тушения пожара были привлечены 7 человек и 2 единиц техники. Причины пожара устанавливаются.