Быка украшают фантастические золотые узоры.

На племзаводе в Суздальском районе в этом году - особое внимание главному символу наступившего года. Сколько там родилось телят, и чем они необычны - узнала Анастасия Сахарова. И, кстати, загадала желание у единственного в регионе памятника быку .Сейчас на ферме - около ста маленьких телят. В основном черно-пестрые -это самая распространенная порода в России. Редко на свет появляются рыжие и "далматинцы". Но в этом год животноводы обращают внимание на особые отметки.Анастасия Сахарова:- Так выглядит символ года. Сейчас он весит всего 50 кг, но к концу года он наберет до пол тонны . У каждого бычка - свой уникальный окрас. Вот у этого, например, сердце на лбу. Говорят, это приносит счастье.Животноводом Татьяна Чернышева стала недавно. Пять лет назад оставила профессию крановщицы (кстати, довольно редкую среди женщин) и предпочла общение с животными. Она проводит с ними по 12 часов. Татьяна признается: телята для нее - дети.Татьяна Чернышева, животновод-телятник:- Видите, они ласковые, податливые, послушные. В большинстве. Я их люблю. Я без них не могу уже.Несмотря на небольшой опыт, Татьяна недавно победила в районном конкурсе "Лучший по профессии". Где оценивалось не только мастерство, но и любовь к подопечным.Иди, иди сюда. Скорее, скорее. Она боится. Иди, мой хороший! ИдиТелята плотно питаются - пьют по 8 литров парного молока в день. И едят подкорм - рацион разрабатывает генеральный директор. Животные растут в комфортных условиях, рассказывает главный зоотехник Наталья Бурнышева. Здесь ладят даже кошка с собакой.Наталья Бурнышева, главный зоотехник:- Запрещено использовать палки. У нас все-добро и ласка. И это все окупается. Вы видите, животные не пугливые, добродушные. И они нам с лихвой платят за наше хорошее отношение к ним.Единственный памятник быку во Владимирской области. Раньше он стоял на повороте в поселок Садовый, как символ одного из крупнейший племзаводов. Кстати , основанном еще в 1932 году. Позднее быка переместили к воротам самого сельхозпредприятия. По словам сотрудников, статуя уже стала знаковой и принесла удачу. После перестройки удалось сохранить ферму. Сейчас у племзавода новая жизнь, изменился и бык. Новый дизайн принадлежит супруге директора предприятия. Быка украшают фантастические золотые узоры.Наталья Бурнышева, главный зоотехник:- То есть с одной стороны у быка творческое начало, да? - Да, у него окрас здесь сказочный. Навеян мотивами европейского художника Густава Климта. А с другой стороны это обыкновенный сельский бык черно-пестрой породы, который даст в следующем году потомство.Раскраска суздальского быка будет меняться. Как именно - пока руководство держит втайне. На предприятии надеются: в новом году на свет появятся телята необычных окрасов. Как знак: год будет особенно удачным.Анастасия Сахарова, Семен Карпов. Вести-Владимир.