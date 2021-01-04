Панихида состоялась сегодня в университетском Храме святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.

Панихида состоялась сегодня в университетском Храме святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.Заведующий кафедрой «Тепловые двигатели и энергетические установки» ВлГУ, профессор кафедры «Физика и прикладная математика» В. Г. Прокошев скончался 31 декабря 2020 года на 69-м году жизни, сообщила пресс-служба университета.Валерий Григорьевич родился 24 марта 1952 г. в Потсдаме (ГДР) в семье военнослужащего. В 1976 г. окончил физический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова. С 1980 года академическая и научная карьера В. Г. Прокошева была связана с Владимирским государственным университетом (ВПИ, затем ВлГУ).Валерий Григорьевич стал автором более 500 научных работ, а также большого количества патентов и свидетельств на регистрацию программ для ЭВМ. Среди наиболее значимых научных достижений Валерия Григорьевича стали практическая реализация системы лазерной визуализации быстропротекающих процессов и разработка прямого метода лазерной фабрикации графена.Коллеги отмечают, что он был предан работе, имел исключительные организаторские способности, был требователен к себе и другим. Вместе с тем В. Г. Прокошев оставался тонко чувствующим и отзывчивым человеком, с готовностью делился имеющимся опытом, помогал в разрешении трудных ситуаций, чем снискал себе уважение в среде студентов, подчинённых, коллег и близких.