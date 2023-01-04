5 января верующие чтут память преподобного Феодула.
В народе этот праздник называется – Федулов...
5 января верующие чтут память преподобного Феодула.
В народе этот праздник называется – Федулов день. В этот день особое внимание уделяли домашним животным: ухаживали, кормили мясом или пшеном, а также тщательно чистили хлев. Хозяйки с самого утра пекли хлеб, которым потом кормили животину.
Чего не стоит делать в этот день?
Не берите в руки иглу и не занимайтесь рукоделием, иначе можно испортить свое здоровье.
Категорически запрещается бить, кричать и обижать животных. Предки верили, что этим можно навлечь на себя несчастья.
Ни в коем случае нельзя употреблять в этот день мясо и рыбу. Считается, что это принесет беды в семью.
Не берите в руки острые предметы: ножи, ножницы, иглы, крючки. Тот, кто ослушается, столкнется с неудачей.
Не рассказывайте никому о своих заветных желаниях, иначе они никогда не сбудутся.
Запрещено давать или брать деньги в долг, а также совершать большие покупки. Народ утверждал, что любые финансовые операции повлекут за собой бедность.
Не стоит вступать в ссоры, конфликты и размахивать кулаками. Обидчик точно получит по заслугам.
Народные приметы на 5 января 2023 года:
Какая погода сегодня, таким будет и ноябрь.
Ветер — к богатому урожаю.
Закат солнца зеленоватый — завтра будет малооблачный день.
Ветер и сильный снегопад — июль будет дождливым.
Нет ветра, но идёт сильный снег — к хорошему урожаю.
Куры ведут себя беспокойно, суетятся — будет метель.
Лошадь храпит — ожидайте снежную бурю, ненастная погода будет затяжной.
Фото https://www.pxfuel.com/en/photos