5 января верующие чтут память преподобного Феодула. В народе этот праздник называется – Федулов...

5 января верующие чтут память преподобного Феодула.В народе этот праздник называется – Федулов день. В этот день особое внимание уделяли домашним животным: ухаживали, кормили мясом или пшеном, а также тщательно чистили хлев. Хозяйки с самого утра пекли хлеб, которым потом кормили животину.Чего не стоит делать в этот день?Не берите в руки иглу и не занимайтесь рукоделием, иначе можно испортить свое здоровье.Категорически запрещается бить, кричать и обижать животных. Предки верили, что этим можно навлечь на себя несчастья.Ни в коем случае нельзя употреблять в этот день мясо и рыбу. Считается, что это принесет беды в семью.Не берите в руки острые предметы: ножи, ножницы, иглы, крючки. Тот, кто ослушается, столкнется с неудачей.Не рассказывайте никому о своих заветных желаниях, иначе они никогда не сбудутся.Запрещено давать или брать деньги в долг, а также совершать большие покупки. Народ утверждал, что любые финансовые операции повлекут за собой бедность.Не стоит вступать в ссоры, конфликты и размахивать кулаками. Обидчик точно получит по заслугам.Народные приметы на 5 января 2023 года:Какая погода сегодня, таким будет и ноябрь.Ветер — к богатому урожаю.Закат солнца зеленоватый — завтра будет малооблачный день.Ветер и сильный снегопад — июль будет дождливым.Нет ветра, но идёт сильный снег — к хорошему урожаю.Куры ведут себя беспокойно, суетятся — будет метель.Лошадь храпит — ожидайте снежную бурю, ненастная погода будет затяжной.Фото https://www.pxfuel.com/en/photos