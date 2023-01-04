Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - Новогодний мост В Новый год засиял как праздничная ель....

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- Новогодний мостВ Новый год засиял как праздничная ель. С какими успехами вошли в 2023-ий строители муромского моста через Оку?- Прямой рейс до СуздаляОт вокзала до гостиницы без остановок. Во Владимире запустили туристические шаттлы до Суздаля.- Зверь, науке неизвестныйИстория любимого героя в новом прочтении. Семейная кинокомедия "Чебурашка" уже в кино! Как встретили картину владимирские зрители?