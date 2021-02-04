В итоге трое госслужащих уволились, не дожидаясь результатов проверок, в отношении двух применены дисциплинарные взыскания.

В обладминистрации состоялось совещание по вопросам противодействия коррупции во власти. В мероприятии приняли участие представители областной прокуратуры.В 2020 году и январе текущего года департамент безопасности провёл проверки в отношении трёх руководителей и двух замов из-за конфликта интересов, представления недостоверных и неполных сведений о доходах.«В итоге трое госслужащих уволились, не дожидаясь результатов проверок, в отношении двух применены дисциплинарные взыскания», - подчеркнули в Белом доме.По результатам проверки деклараций, поданных депутатами, семь народных избранников лишены полномочий, из них пятеро – в связи с утратой доверия.