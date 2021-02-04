Ленинский райсуд Владимира будет судить 63-летнего жителя Москвы, который выступал посредником в передаче взятки бывшему вице-губернатору Дмитрию Хвостову. Заместитель прокурора города

Ленинский райсуд Владимира будет судить 63-летнего жителя Москвы, который выступал посредником в передаче взятки бывшему вице-губернатору Дмитрию Хвостову. Заместитель прокурора города утвердил обвинительное заключение. Как установило следствие, в мае-июне 2015 года заместитель губернатора Дмитрий Хвостов по телефону отправил своего знакомого в офис одной из строительных компаний Владимира, чтобы тот по его поручению забрал у генерального