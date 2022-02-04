По сведениям ГИБДД, авария произошла около 16.20 на 119 километре федеральной трассы М-7. По...

По сведениям ГИБДД, авария произошла около 16.20 на 119 километре федеральной трассы М-7.По предварительной информации, 35-летний водитель «КамАЗа» не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, в результате чего врезался в автобус «ПАЗ» под управлением 50-летнего водителя.Школьный автобус после удара вылетел на территорию автозаправочной станции, снес бензоколонку и врезался в сугроб.В результате происшествия пострадала только техника (водители остались целы и автобус был без пассажиров), а также оборудование автозаправочной станции, которое стоит немалых денег.В настоящее время по факту ДТП в Госавтоинспекции проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.Фото: ВК «Подслушано автомобилистов | Владимир»