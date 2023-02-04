Мэрия Владимира после общественных слушаний может узаконить пристройку к зданию гостиницы...
Мэрия Владимира после общественных слушаний может узаконить пристройку к зданию гостиницы «Заря».
В течение одного месяца будут проходить общественные обсуждения о возможной застройке территории за гостиницей «Заря».
Проект представляет собой строительство восьмиэтажного дома, площадью 2,94 тысячи квадратных метров, который будет вмещать 92 жильца, магазин на 630 квадратных метров и гостиничная пристройка на 190 дополнительных номеров.
Мэрия Владимира предложила узаконить пристройку к зданию гостиницы "Заря".
Фото Правительства Владимирской области