Мэрия Владимира после общественных слушаний может узаконить пристройку к зданию гостиницы...

Мэрия Владимира после общественных слушаний может узаконить пристройку к зданию гостиницы «Заря».В течение одного месяца будут проходить общественные обсуждения о возможной застройке территории за гостиницей «Заря».Проект представляет собой строительство восьмиэтажного дома, площадью 2,94 тысячи квадратных метров, который будет вмещать 92 жильца, магазин на 630 квадратных метров и гостиничная пристройка на 190 дополнительных номеров.Мэрия Владимира предложила узаконить пристройку к зданию гостиницы "Заря".Фото Правительства Владимирской области