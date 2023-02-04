Во Владимирской области на внедрение интеллектуальной транспортной системы выделят 110 миллионов...

Во Владимирской области на внедрение интеллектуальной транспортной системы выделят 110 миллионов рублей.Во Владимирской области может появится "умная" транспортная система дорожного движения. Главная цель этой системы обеспечить безопасные и комфортные условия для всех участников дорожного движения."Интеллектуальные транспортные системы применяются в 42 российских регионах. Более 49 миллионов рублей получит Владимирская область на эти цели в нынешнем году.Сейчас эксперты Минтранса разрабатывают проект интеллектуальной транспортной системы Владимирской городской агломерации. Она будет включать в себя помимо светофорных объектов систему мониторинга за трафиком транспортного потока, метеомониторинг, видеонаблюдение, диспетчеризация управления служб содержания дорог и многое другое", - сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области.Оборудование установят на улицах Владимира в разных районах города: на Лыбедской магистрали, Октябрьском и Суздальском проспектах, улицах Большая Московская и Большая Нижегородская, Верхняя и Нижняя Дуброва, Мира и Горького, а также на Судогодском шоссе.Жителям Владимира обещают установить «умные» светофоры на самых опасных перекрёстках города. Это на пересечении улиц Студеная гора и Дворянская, Мира и Октябрьского проспекта, Добросельская и Егорова, Мира и проспекта Строителей, Судогодского шоссе и Зелёной. Подобные светофорные объекты могут с учетом дорожной ситуации менять фазы светофоров, распознавать весовые габариты большегрузов, считывать марку автомобиля, определять скоростной режим, фиксировать ДТП и многое другое.Средства на новации выделены за счет нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Ее внедрение идет поэтапно. В ближайшие три года из федерального бюджета планируют выделить 110 миллионов рублей. Проект должен быть готов к 1 июля 2023 года.Фото pxfuel.com