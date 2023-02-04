Жители Владимирской области рекордно увеличили объём накоплений на банковских счетах. Объем...

Жители Владимирской области рекордно увеличили объём накоплений на банковских счетах. Объем денежных средств в банках увеличился на 12%."На начало 2023 года на банковских депозитах жителей области скопилось 252 миллиарда рублей. Основная часть размещена на срочных вкладах — 171 миллиард рублей. Остальные 81 миллиард рублей — на текущих счетах. Также выросла популярность накопительных счетов", сообщили во владимирском подразделении Банка России.По словам Банка России, некоторые организации тоже увеличили накопления. 96% всех накоплений хранятся в рублях, такие вклады более доходны, защищены от санкционных рисков и застрахованы государством в пределах суммы в 1,4 миллиона рублей.К началу этого года на депозитах организаций хранилось 45 миллиардов рублей, на счетах ИП — 11 миллиардов рублей.Фото pxfuel.com