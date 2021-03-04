Столб дыма и пламени поднимался на десятки метров. Частный дом загорелся в ночь на 4 марта в деревне Аксёново Гусь-Хрустального района. Частный дом горел открытым пламенем. Пожарные потушили

Столб дыма и пламени поднимался на десятки метров. Частный дом загорелся в ночь на 4 марта в деревне Аксёново Гусь-Хрустального района. Частный дом горел открытым пламенем. Пожарные потушили возгорание на 66 квадратных метрах. Обошлось без пострадавших. Тушили пожар 9 человек и 3 спецмашины. Причину возгорания выясняют дознаватели МЧС.