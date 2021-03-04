Всероссийское движение #МыВместе отмечает первую годовщину.

Всероссийское движение #МыВместе отмечает первую годовщину. В разгар пандемии акция объединила людей по всей стране, в том числе и в 33 регионе. Как решили отметить эту дату волонтёры?- расскажут наши корреспонденты.Под хэштегом МыВместе ровно год. И владимирцам вручают апельсины. Солнечные плоды дарят на улицах и в торговых центрах. Как «антивирусный символ». Символ здоровья, витаминов, весны и добрых дел.Виктория Дерипаско, руководитель регионального исполкома ОНФ во Владимирской области, участник акции #МыВместе: «2020 год объединил не только молодежь и взрослых людей, а абсолютно всех, кто готов делать добро. Под флаг добровольческого движения во Владимирской области встало более двух тысяч человек. Мы посетили больше 25 тысяч жителей Владимирской области, к каждому постучались в двери, чтобы принести помощь».В период жёсткого карантина, когда коронавирус бушевал, волонтёры акции #МыВместе оказывали адресную помощь по всей области. Прежде всего пожилым людям, которые оказались в строгой изоляции. Добровольцы ходили в магазин, покупали лекарства, оплачивали коммунальные счета. Владимирская область присоединилась и к «Тележке добра». Акции по сбору продуктов и товаров первой необходимости. Их передавали одиноким людям, и всем, нуждающимся в помощи в период пандемии. Только в нашем регионе у движения #МыВместе - 12 партнёров. Волонтёры убеждены: трудности сплотили.Елена Гаранина, заместитель руководителя благотворительного фонда «Близкие люди», участник акции #МыВместе: «Сколько бы ни было мероприятий, мы всегда видели улыбки людей, это приносило радость, это подбадривало. И в этом есть большой, добрый и хороший смысл».В областном центре активисты Общероссийского Народного фронта и волонтеры различных общественных движений будут вручать апельсины до конца недели. Общий вес «бодрого и витаминного подарка» - свыше 100 килограммов. Пандемия заканчивается, но продолжаются добрые дела.Мария Платанюк, Михаил Мойсеянчик«Вести-Владимир»