Уровень заболеваемости коронавирусом во Владимирской области снижается, но он по-прежнему выше, чем в среднем по России. В Роспотребнадзоре считают, что эпидситуацию могут усугубить

Уровень заболеваемости коронавирусом во Владимирской области снижается, но он по-прежнему выше, чем в среднем по России. В Роспотребнадзоре считают, что эпидситуацию могут усугубить предстоящие масленичные гуляния. Сергей Шевченко, первый зам. губернатора области Особо высок этот риск в туристических точках региона. И прежде всего в Суздале. Так, ВСМЗ заявил о планируемом количестве участников в мероприятиях на