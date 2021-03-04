Всего с начала пандемии коронавирус выявлен у 27 901 жителя региона.

По информации Роспотребнадзора на 4 марта, во Владимирской области подтверждено 118 новых случаев заражения коронавирусом.Во Владимире выявлено 32 заболевших Covid-19. Ещё 18 человек подхватили опасную болезнь в Муромском, 16 - в Гусь-Хрустальном, по 7 - в Кольчугинском и Меленковском районах. По 6 инфицированных выявлено в Ковровском и Петушинском, по 5 - в Суздальском и Александровском, по 4 - в Киржачском и Судогодском районах. Ещё 3 жителя заразились в Селивановском, по 2 - в Юрьев-Польском и Камешковском, а также 1 - в Вязниковском районах.Всего с начала пандемии коронавирус выявлен у 27 901 жителя региона.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.