С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 181249 владимирцев.

Во Владимирской области 4 марта выявлено 83 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 17 человек. Еще 13 жителей подхватили опасный вирус в Муромском, 10 - в Ковровском, 11 - в Гусь-Хрустальном, 5 - в Меленковском, по 3 - в Петушинском и Кольчугинском, по 4 - в Александровском и Суздальском, по 2 - в Юрьев-Польском, Киржачском, Камешковском и Вязниковском районах, а также в ЗАТО Радужный. По одному заболевшему прибавилось в Селивановском, Судогодском и Собинском районах.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 181249 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 50192 заболевших во Владимире, 21503 - в Ковровском районе и 19593 - в Муроме.