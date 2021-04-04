Из-за интенсивного таяния снега разлилась река Колокша. В итоге затоплен оказался мост в деревню Чижово Собинского района. Об этом сообщают в тревожном ведомстве. В МЧС добавляют, что

Из-за интенсивного таяния снега разлилась река Колокша. В итоге затоплен оказался мост в деревню Чижово Собинского района. Об этом сообщают в тревожном ведомстве. В МЧС добавляют, что затопленная переправа не отрежет деревню остального мира – объездная дорога есть. Данный мост не влияет на инфраструктуру жизнеобеспечения населения, плечо объезда составляет – 6 км. Ширина подтопленного участка