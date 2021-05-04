На территории Владимирской области за прошедшие сутки 4 мая лабораторно подтверждено 54 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 4 мая лабораторно подтверждено 54 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.Всего в регионе зарегистрировано 32 165 случаев заболевания. За это время выздоровели 29 704 заболевших, из которых 51 - за последние сутки.С короновирусом не справилось 1 120 пациентов, за последние 24 часа - 4 летальных случая.