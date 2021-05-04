В 2020 году объем инвестиций в основной капитал по полному кругу организаций в Костромской области составил 26,1 млрд рублей. Промышленные предприятия сделали акцент на модернизации и ..
В 2020 году объем инвестиций в основной капитал по полному кругу организаций в Костромской области составил 26,1 млрд рублей. Промышленные предприятия сделали акцент на модернизации и расширении производств, в сельхозотрасли открыто порядка 30 новых объектов. Такие данные представил региональный департамент экономического развития.
В 2020 году предприятия Костромской области активно проводили модернизацию производств, которая позволяет увеличить объемы выпуска продукции, повысить ее качество. Объем инвестиций в основной капитал в прошлом году составил 26,1 млрд рублей. В департаменте экономического развития сообщили, что в абсолютном выражении прирост инвестиций составил 114 млн рублей по равнению с 2019 годом.
Так, на предприятии «Резилюкс-Волга» внедрена система лабораторного контроля качества, произведена установка 14-й производственной линии, закуплено оборудование для охлаждения. На заводе «Газпромтрубинвест» установлено оборудование на участок термической обработки труб, введен в эксплуатацию участок по производству обсадных труб и газопоршневые когенерационные установки контейнерного типа. Костромской судомеханический завод закупил подъемно-поворотное вытяжное устройство, станок для вальцовки листового материала, наладил выпуск стального катера нового поколения.
На предприятии «Аква Стар» установлены новые линии розлива и упаковки питьевой воды малых и средних форматов с объем инвестиций порядка 1 млрд рублей, создано 75 новых рабочих мест. Буйский химический завод запустил вторую линию по производству микроэлементов в хелатной форме (инвестиции более 60 млнрублей), провел реконструкцию и модернизацию центральной заводской лаборатории – основного информационно-аналитического центра по контролю химических процессов (инвестиции более 30 млн рублей). На заводе «Брендфорд» реализован проект по расширению производственных мощностей.
Кроме того, в 2020 году инвестировано 398 млн рублей в создание новых площадок сельскохозяйственного производства. Модернизировано и построено порядка 30 объектов. В АО «Шувалово» сделана реконструкция производственных зданий и помещений, построен свинарник, приобретена техника и оборудование. В ООО «Шуваловское молоко» произведено строительство, реконструкция зданий и помещений, приобретена техника, оборудование, сельскохозяйственные животные. В ООО «ВоскресеньеАгро» приобретены роботизированная система доения, стоиловое оборудование коровника на 352 места. В АО «Галичское по птицеводству» построен птицеводческий комплекс для выращивания молодняка птицы.
Сегодня инвестиционный портфель Костромской области включает в себя 19 проект с общим объемом инвестиций более 32 млрд рублей. Кроме того,
есть проекты в активной инвестиционной фазе. Это строительство Галичского фанерного комбината, реконструкция и техническое перевооружение производства ДСП на «СВИССКРОНО», развитие «Кострома-Сервис-Понссе» по обслуживанию, ремонту и продаже лесозаготовительной техники, модернизация производства на Галичском автокрановом заводе, создание животноводческого комплекса «Шуваловское молоко».
Для справки:
За последние 5 лет в Костромской области открыто 90 новых производств, создано более 7000 новых рабочих мест. Приоритетными видами деятельности для создания новых производств в 2015-2020 годах стали сельское хозяйство и пищевая промышленность (25% вновь созданных хозяйствующих субъектов), деревообработка (17%), ювелирная промышленность (19%), строительство и производство специализированных товаров для строительства (17%).