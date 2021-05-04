В 2020 году объем инвестиций в основной капитал по полному кругу организаций в Костромской области составил 26,1 млрд рублей. Промышленные предприятия сделали акцент на модернизации и ..

В 2020 году объем инвестиций в основной капитал по полному кругу организаций в Костромской области составил 26,1 млрд рублей. Промышленные предприятия сделали акцент на модернизации и расширении производств, в сельхозотрасли открыто порядка 30 новых объектов. Такие данные представил региональный департамент экономического развития.В 2020 году предприятия Костромской области активно проводили модернизацию производств, которая позволяет увеличить объемы выпуска продукции, повысить ее качество. Объем инвестиций в основной капитал в прошлом году составил 26,1 млрд рублей. В департаменте экономического развития сообщили, что в абсолютном выражении прирост инвестиций составил 114 млн рублей по равнению с 2019 годом.Так, на предприятии «Резилюкс-Волга» внедрена система лабораторного контроля качества, произведена установка 14-й производственной линии, закуплено оборудование для охлаждения. На заводе «Газпромтрубинвест» установлено оборудование на участок термической обработки труб, введен в эксплуатацию участок по производству обсадных труб и газопоршневые когенерационные установки контейнерного типа. Костромской судомеханический завод закупил подъемно-поворотное вытяжное устройство, станок для вальцовки листового материала, наладил выпуск стального катера нового поколения.На предприятии «Аква Стар» установлены новые линии розлива и упаковки питьевой воды малых и средних форматов с объем инвестиций порядка 1 млрд рублей, создано 75 новых рабочих мест. Буйский химический завод запустил вторую линию по производству микроэлементов в хелатной форме (инвестиции более 60 млнрублей), провел реконструкцию и модернизацию центральной заводской лаборатории – основного информационно-аналитического центра по контролю химических процессов (инвестиции более 30 млн рублей). На заводе «Брендфорд» реализован проект по расширению производственных мощностей.Кроме того, в 2020 году инвестировано 398 млн рублей в создание новых площадок сельскохозяйственного производства. Модернизировано и построено порядка 30 объектов. В АО «Шувалово» сделана реконструкция производственных зданий и помещений, построен свинарник, приобретена техника и оборудование. В ООО «Шуваловское молоко» произведено строительство, реконструкция зданий и помещений, приобретена техника, оборудование, сельскохозяйственные животные. В ООО «ВоскресеньеАгро» приобретены роботизированная система доения, стоиловое оборудование коровника на 352 места. В АО «Галичское по птицеводству» построен птицеводческий комплекс для выращивания молодняка птицы.Сегодня инвестиционный портфель Костромской области включает в себя 19 проект с общим объемом инвестиций более 32 млрд рублей. Кроме того,есть проекты в активной инвестиционной фазе. Это строительство Галичского фанерного комбината, реконструкция и техническое перевооружение производства ДСП на «СВИССКРОНО», развитие «Кострома-Сервис-Понссе» по обслуживанию, ремонту и продаже лесозаготовительной техники, модернизация производства на Галичском автокрановом заводе, создание животноводческого комплекса «Шуваловское молоко».Для справки:За последние 5 лет в Костромской области открыто 90 новых производств, создано более 7000 новых рабочих мест. Приоритетными видами деятельности для создания новых производств в 2015-2020 годах стали сельское хозяйство и пищевая промышленность (25% вновь созданных хозяйствующих субъектов), деревообработка (17%), ювелирная промышленность (19%), строительство и производство специализированных товаров для строительства (17%).