На улице Ямской в начале мая при прочистке канализационного коллектора обвалился грунт.
В Муроме на улице Ямской в начале мая при прочистке канализационного коллектора обвалился грунт.
В ходе ремонта выяснилось, что инженерные сети сильно изношены. Требуется их полная замена.
Как сообщили наши коллеги из «Муром.24», работы займут не меньше месяца. Аналогичная реконструкция ожидает ещё две улицы - Московскую и Владимирскую.
На восстановление канализации местные власти выделят около 30 миллионов рублей.
Коммунальные сети Мурома построены в 50-60-х годах прошлого века. Капитальный ремонт на них не производился никогда.