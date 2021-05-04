На улице Ямской в начале мая при прочистке канализационного коллектора обвалился грунт.

В Муроме на улице Ямской в начале мая при прочистке канализационного коллектора обвалился грунт.В ходе ремонта выяснилось, что инженерные сети сильно изношены. Требуется их полная замена.Как сообщили наши коллеги из «Муром.24», работы займут не меньше месяца. Аналогичная реконструкция ожидает ещё две улицы - Московскую и Владимирскую.На восстановление канализации местные власти выделят около 30 миллионов рублей.Коммунальные сети Мурома построены в 50-60-х годах прошлого века. Капитальный ремонт на них не производился никогда.