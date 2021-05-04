Начало ремонтных работ на мосту у Дворца детского (юношеского) творчества запланировано на 11 мая из-за увеличения праздничных дней. Как сообщают в мэрии, на мосту будет организовано

Начало ремонтных работ на мосту у Дворца детского (юношеского) творчества запланировано на 11 мая из-за увеличения праздничных дней. Как сообщают в мэрии, на мосту будет организовано реверсивное движение транспорта, хотя изначально подрядчик (ДСУ-3) планировал оставить только одну полосу в сторону улицы Мира. Изначально планировалось, что заезд автотранспорта к жилым домам и к ДТЮ со стороны