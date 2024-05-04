4 мая отмечают международный день пожарной службы. Накануне этой даты корреспондент vlad.aif.ruп ообщался с семьей «с огоньком», в которой оба супруга, несмотря на сложности и риски профессии, посвятили ей свою жизнь.

4 мая отмечают международный день пожарной службы. Накануне этой даты корреспондент vlad.aif.ru пообщался с семьей Никитиных, где оба супруга, несмотря на сложности и риски профессии, посвятили ей свою жизнь.Из художника — в пожарныеО том, что Марина Кураева посвятит себя пожарному делу, она никак предположить не могла. Марина с детства была творческим ребенком, любила рисовать. Поэтому и учиться пошла на художника-оформителя в лицей № 7 (ныне Владимирский технологический колледж).Судьбу девушки резко изменил разговор с дядей. Павел, помощник начальника караула специализированной пожарно-спасательной части, прослуживший там почти всю жизнь, предложил племяннице стать частью команды. И она согласилась. Вот уже на протяжении 13 лет Марина первая узнает о пожарах, ДТП и других непредвиденных ситуациях, которые происходят каждый день. А в 2021 году девушка закончила факультет юриспруденции во ВЮИ ФСИН.— Работа диспетчера пожарной охраны только на первый взгляд кажется монотонной и несложной. На самом деле здесь нужно проявлять колоссальную стрессоустойчивость. Порой звонящему необходимо дать совет, успокоить до приезда наших ребят. От нашей оперативности и быстроты реагирования зависят жизни людей и во многом исход происшествия. Конечно, вначале было сложно справиться с огромным потоком информации, но со временем научилась моментально принимать решения, и сопровождать команду пожарных до конца, — делится собеседница.Юрий Никитин — часть этой дружной команды и по совместительству супруг Марины. И познакомились молодые люди здесь же — во время стажировки.— Мы с женой познакомились в 2011г., пообщались и через два года стали встречаться. Мы с Мариной не особо романтичные, поэтому и предложения как такового я ей не делал. На Новый год подарил кольцо и сказал: «Нам пора жениться!». А она в ответ: «Действительно, пора». Так Марина стала Никитиной. 5 июля этого года будет уже 6 лет, как мы женаты, — поделился Юрий.Всегда рядомНесмотря на общую сферу деятельности, Марина не часто видится с мужем на работе. По словам героини, за целые рабочие сутки они с мужем могут ни разу не встретиться. А вот отдыхают супруги всегда вместе.— Мы семейная пара, и отдыхать по отдельности для нас как-то неправильно. Если совпадают отпуска, то стараемся уехать на юг. Часто бываем на природе, арендуем домик где-то на берегу озера, чтобы мы могли восстановить силы, — рассказала Марина.Природа, признаются супруги, это не просто отдых, а ещё и место для хобби: Никитины часто проводят время на даче, Марина ухаживает за грядками, а Юрий занимается стройкой и облагораживанием территории.Совместное времяпрепровождение ничуть не надоедает супругам — вместе они уже 11 лет. Марина отмечает, что им очень комфортно друг с другом, всегда есть о чем поговорить и, возможно, именно это и стало главной причиной, почему зародилась новая семья.