Воспользовавшись отсутствием внимания со стороны продавцов, мужчина похитил с витрины портативный жесткий диск.

Отделом дознания межмуниципального отдела МВД России «Муромский» завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего безработного местного жителя. Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.158 УК РФ (кража).Как сообщалось ранее, в середине марта текущего года в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Муромский» поступило сообщение от представителя одного из сетевых магазинов электронно-вычислительной техники о том, что с открытой торговой витрины был похищен портативный жесткий диск стоимостью более трех тысяч рублей.Сотрудники полиции, определив период времени, в который была совершена кража, изучили записи камер видеонаблюдения и определили приметы подозреваемого. В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали подозреваемого, 30-летнего безработного местного жителя, у которого изъяли похищенное.Фигурант свою вину признал и пояснил, что, воспользовавшись отсутствием внимания со стороны продавцов-консультантов, похитил портативный жесткий диск с открытой торговой витрины магазина, который впоследствии планировал продать, а деньги использовать на личные нужды.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.