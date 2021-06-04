Погибших и пострадавших нет.

В 13:38 3 июня на пульт дежурного ГУ МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о возгорании грузового автомобиля. В Кольчугино на улице Советской полыхал «MAN».На момент прибытия подразделений наблюдалось горение под капотом, внутренней отделки салона и тента фуры. Пожарные не дали огню распространиться на весь автомобиль и потушили пламя на площади пять квадратных метров.Как сообщили в пресс-службе ведомства, погибших и пострадавших нет.На происшествие выезжали 2 единицы техники и 7 человек личного состава.Дознаватели устанавливают причину произошедшего.