Выступая на Петербургском международном экономическом форуме, заммэра Москвы Владимир Ефимов рассказал про инвестиционную программу столицы.

Выступая на Петербургском международном экономическом форуме, заммэра Москвы Владимир Ефимов рассказал про инвестиционную программу столицы.О значительном росте объема частных инвестиций в экономику российской столицы рассказал заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов. Выступая на сессии Петербургского международного экономического форума, чиновник отметил, что объем частных вливаний за 10 лет увеличился более чем в три раза.По словам Владимира Ефимова, только за первый квартал текущего года данный показатель вырос на 17%. Заммэра уточнил, что частные инвестиции направляются на развитее инфраструктуры. Об этом сообщает ТАСС."Если говорить про инвестиционную программу, инвестиции в инфраструктуру, собственно, на финансирование чего направлены инфраструктурные облигации, то это залог вообще привлечения инвестиций в любой регион. Мы в своей инвестиционной программе <...> упор делаем именно на создание инфраструктуры, транспорта, инженерной инфраструктуры. И видим, как обратный результат динамику, очень высокую динамику роста частных инвестиций: за последнее десятилетие они увеличились у нас в сопоставимых ценах более чем в три раза. Так, только за первый квартал текущего года – более чем на 17%", – отметил Ефимов.По данным экономического комплекса Москвы и показателям Росстата, инвестиции городских предприятий возросли на 16,8% за первые три месяца 2021 года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Показатель достиг отметки в 540,4 миллиарда рублей.Примечательно, что более 44% этих средств было вложено в оборудование и машинную технику. На благоустройство земель ушло более 25%. Еще 12,5% инвестиций направили в сферу жилищного строительства. Почти 15% ушло на создание объектов интеллектуальной собственности.