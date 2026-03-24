Инструктор по прыжкам с парашютом, отработав свое, собрался уходить домой. К нему подбегает руководитель полетов:
- Слушай, тут группа новичков должна прыгать, а их инструктор заболел. Подмени, первый прыжок все-таки, не отменять же.
Инструктор согласился. Взлетели. Новички, затянутые в комбинизоны и шлемы, во все глаза испуганно смотрели на него.
- Ничего, орлы, не ссыте, - гоголем прошелся он перед ними и, желая их приободрить, предложил, - Кто сделает как я?
Он открыл дверь, расстегнул ширинку, побрызгал вниз, затем оголил задницу, выставил ее в дверь и сплясал на краю. Новички молча и ошалело смотрели.
- Ну, ладно. Первая пара приготовиться!
Осмотрел у первого парашют, подергал за лямки:
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еще анекдот!