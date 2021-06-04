Всего с начала пандемии в регионе ковид выявлен у 33 735 жителей.

Во Владимирской области на 4 июня подтверждено 47 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 9 человек. Ещё 7 жителей подхватили опасную болезнь в Гусь-Хрустальном, 6 - в Муромском, 5 - в Петушинском, 4 - в Камешковском, 3 - в Александровском районах. По два жителя оказались инфицированы в Вязниковском, Кольчугинском и Ковровском районах. По одному пациенту с ковидом прибавилось в Меленковском, Киржачском, Юрьев-Польском, Собинском, Суздальском и Судогодском районах, а также в ЗАТО Радужный.Всего с начала пандемии в регионе ковид выявлен у 33 735 человек. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 7708 случаев во Владимире, 4087 - в Гусь-Хрустальном районе, 3706 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.