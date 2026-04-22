Решила теща проверить своих затьев на предмет лояльности к ней. Идет старший зять по берегу реки, смотрит теща тонет и истошно орет:
""Помогите, помогите! "" Ну взял и сдуру спас. А утром просыпается, глядит в окошко, видит ""Волга"" стоит и на лобовом стекле записка:
""Любимому зятю от любящей его тещи"". Средний зять идет по берегу реки, глядь - теща тонет. Думает спасука я ее, авось тоже машина обломится. Спас. С утра под его окном стоит ""Ява"", на ней записка: ""Любимому зятю от любящей его тещи"". Мдадший зять прогуливается по берегу реки, а теща опять тонет и вопит о помощи. Зять думает: ""Старшему - машину, среднему - мотоцикл, а мне, что велосипед что ли, и из-за это мокнуть, да нехай тонет!!!"" Утром младшенький выглядывает на улицу и видит - ""Ме
еще анекдот!