Непогода оставила без электричества около 4 000 жителей Владимирской области. Проблемы зафиксированы во Владимире, Судогде, Камешково, Собинке, Вязниках, Коврове, Юрьев-Польском, а также в

Непогода оставила без электричества около 4 000 жителей Владимирской области. Проблемы зафиксированы во Владимире, Судогде, Камешково, Собинке, Вязниках, Коврове, Юрьев-Польском, а также в населенных пунктах Александровского, Гусь-Хрустального и Киржачского районов. Об этом рассказал губернатор региона в своих соцсетях. Гроза, град, дождь, ветер до 18 метров в секунду – неблагоприятные погодные условия начались 3 июня и продолжаются