Надежда Туманова покинула пост главврача Областного перинатального центра. Информацию об этом нам подтвердили в региональном минздраве. Напомним, это уже вторая попытка уволиться, которая

Надежда Туманова покинула пост главврача Областного перинатального центра. Информацию об этом нам подтвердили в региональном минздраве. Напомним, это уже вторая попытка уволиться, которая на этот раз закончилась удачно. Слухи об увольнении Надежды Тумановой поползли 9 апреля. На следующий день чиновники от здравоохранения подтвердили “Шестому каналу” – заявление по собственному желанию действительно написано. Но у руководителя