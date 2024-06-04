ВТБ запускает уникальный сервис, с помощью которого владельцы ценных бумаг смогут голосовать на собраниях акционеров в приложении брокера.

ВТБ запускает уникальный сервис, с помощью которого владельцы ценных бумаг смогут голосовать на собраниях акционеров в приложении брокера. Таким образом, «ВТБ Мои Инвестиции» станет единым окном, где инвестор сможет выполнить все необходимые корпоративные действия. Технология обеспечивает полную безопасность процесса, проголосовать можно будет по тем компаниям, которые зарегистрированы в ВТБ Регистратор.Новый функционал не имеет аналогов на рынке. Клиент получит надежный и быстрый доступ к участию в собраниях акционеров разных компаний прямо в приложении или веб-версии «ВТБ Мои Инвестиции». Проголосовать можно будет по вопросам повестки более 7500 эмитентов, реестры которых ведет ВТБ Регистратор. Среди них – крупнейшие компании из различных секторов российской экономики.«Принцип «одного окна», реализованный в приложении «ВТБ Мои Инвестиции», упростит для миноритарных акционеров возможность принимать участие в корпоративных мероприятиях компаний. Благодаря этому доля физических лиц среди участников голосований может вырасти, что повысит значение голоса каждого акционера и позволит менеджменту компаний лучше понимать настроения частных инвесторов. Уверен, что это станет стимулом для развития взаимодействия компании со своими миноритариями и укрепления доверия розничных инвесторов к российскому фондовому рынку», – подчеркнул член правления, руководитель блока корпоративно-инвестиционного бизнеса ВТБ Виталий Сергейчук в преддверии ПМЭФ-2024.Разработка заметно сэкономит время инвестора, а также избавит его от необходимости помнить о голосованиях – вся актуальная информация будет отображаться в специальном разделе приложения.«Право голоса, то есть возможность участвовать в управлении компанией – это основное право акционера. Мы развиваем сервис электронного голосования с 2014 года и видим интерес акционеров и эмитентов к этому сервису. Количество собраний с электронным голосованием и людей, принимающих в них участие, постоянно растет. Появление уникальной возможности проголосовать в приложении «ВТБ Мои Инвестиции» значительно упростит «клиентский путь» для акционера, будет способствовать росту инвесторов, голосующих онлайн, а значит – повысит объективность принимаемых решений на собраниях», – отметил генеральный директор АО ВТБ Регистратор Константин Петров.Как принять участие в собраниях акционеров в «ВТБ Мои Инвестиции»· Открыть раздел «Сегодня» / «Голосования» в приложении или веб-версии «ВТБ Мои Инвестиции» и зайти в раздел через Госуслуги· Выбрать компании, доступные для участия в голосовании (там же будет указан срок его окончания)· Изучить список вопросов для рассмотрения и необходимые материалы· Выбрать вопрос для рассмотрения (например, «Утверждение годового отчета», «Распределение прибыли»), проголосовать «за», «против» или воздержаться. В случае избрания членов Наблюдательного совета, инвестору доступно определенное количество голосов, которое он может распределить между кандидатами.· Нажать на кнопку «Завершить голосование»Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.Реклама.