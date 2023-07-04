Прокуратура Меленковского района проверила пляжи, места купания и массового отдыха. У пляжа в Ляховском селе на момент проверки не оказалось санитарно-эпидемиологического заключения,

Прокуратура Меленковского района проверила пляжи, места купания и массового отдыха. У пляжа в Ляховском селе на момент проверки не оказалось санитарно-эпидемиологического заключения, доказывающего, что отдых там безопасен для здоровья сельчан. Также на берегу отсутствовали кабины для переодевания, урны, контейнеры для твёрдых коммунальных отходов и теневые навесы. Несоблюдения санитарных норм обнаружили также в Денятинском, Дмитриевском, Бутылицком