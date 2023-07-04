Все они подписали контракт с ВС РФ.

Из Владимирской области в зону СВО отправился новый взвод из 30 бойцов. Все они подписали контракт с ВС РФ.Среди солдат: Сергей и Станислав из Петушинского района, знают друг друга давно. На спецоперацию тоже едут вместе.«Мы сделали осознанный выбор», - подчеркнул Станислав.По традиции военных провожали представители Белого дома, военком, ветераны боевых действий и родные.Сначала контрактники пройдут подготовку в учебных подразделениях, а потом направятся на передовую.